Аморим прокомментировал ничью в первом матче во главе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями после дебютного матча у руля команды.

«Красные дьяволы» открыли счёт в выездном поединке с «Ипсвичем» уже на второй минуте, а незадолго до перерыва хозяева поля сравняли счёт. Во втором тайме обошлось без голов – 1:1.

«Не очень хороший результат, но АПЛ – трудный чемпионат с высокой интенсивностью. Мы хорошо начали, но должны были лучше владеть мячом. Мы учимся.

Игрокам было непросто [адаптироваться к новой схеме], они слишком много думали, не хватало слаженности, но это нормально, когда позади всего две тренировки. Команда старалась изо всех сил, но многое ещё предстоит улучшить», – цитирут BBC Аморима.