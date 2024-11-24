«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» гостил у «Ипсвича» в первом для Рубена Амориме матче на посту главного тренера «красных дьяволов».

На второй минуте Амад Диалло по правому флангу на высокой скорости пролетел вперёд и прострелил в центр к линии вратарской, а там Маркус Рэшфорд на мгновение опередил голкипера и отправил игровой снаряд в пустые ворота - 0:1. Лейф Дэвис получил мяч в левой части штрафной гостей и отдал пас в центр на Лиама Делапа, который с девяти метров пробил в створ и угодил точно в кипера, выскочившего навстречу. На 43-й минуте Уэс Бёрнс с правого фланга покатил мяч в центр к линии штрафной на Омари Хатчинсона, который с 19 метров пробил в левый верхний угол, игровой снаряд по пути зацепил голову Нуссаира Мазрауи и влетел под перекладину - 1:1.

Сразу после перерыва Бруну Фернандеш отдал отличный проникающий пас к левому углу вратарской, откуда Алехандро Гарначо низом пробил в створ, вот только переиграть вратаря у него не получилось. Бёрнс получил мяч на правом фланге и мощно прострелил в центр вратарской, а там Делап опередил Мазрауи и пяткой с близкого расстояния пробил во вратаря. Джек Кларк получил игровой снаряд в левой части штрафной гостей и отдал пас в центр на Конора Чаплина, а тот с восьми метров пробил точно в руки голкиперу «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» с 16 очками остается на 12-м месте, а соперник (9) - в зоне вылета.