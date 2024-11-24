Каземиро отказался возвращаться в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не вернётся в мадридский «Реал». Об этом сообщает Trivela.
Ранее появилась информация, что «Реал» рассматривает возможность возвращения бразильского хавбека в январе.
По данным источника, Каземиро решительно ответил отказом, так как считает эту главу своей карьеры закрытой.
Напомним, Каземиро выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами.
Контракт бразильца с «красными дьяволами» рассчитан до конца июня 2026 года.
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