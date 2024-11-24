Салах высказался о «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий после победы над «Саутгемптоном» со счётом 3:2. Египтянин в этой игре оформил дубль.
«Это очень важная победа, особенно учитывая то, что мы проигрывали 1:2. Самое главное – победа. У соперника был план, и они играли очень хорошо. Нам удалось отыграться и победить. Думаю, у нас был хороший план. Мы показывали свой футбол и создавали моменты.
Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Впереди матч против «Манчестер Сити», и у нас будет возможность оторваться от них на 11 очков при победе. «Манчестер Сити» – это «Манчестер Сити». Сейчас у них плохие времена, но у них отличные футболисты», - сказал Салах Sky Sports.
«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до восьми очков – дальше очная битва
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