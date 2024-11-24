Слот прокомментировал волевую победу «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после гостевой победы над «Саутгемптоном» со счётом 3:2.

«Во втором тайме я увидел интенсивность, которую искал в первом тайме. «Саутгемптон» действительно усложнял жизнь многим соперникам, включая топовых. Они усложнили задачу и нам сегодня, хотя, по моему мнению, мы полностью доминировали.

Нам не хватало срочности в первом тайме – мы долго держали мяч вместо того, чтобы атаковать штрафную. И хотя во втором тайме мы отставили в счёте, мы показывали большую срочность и интенсивность. Это привело к тому, что мы создали много моментов и забили два гола.

Сложно создавать моменты против низкого блока 4-5-1, но мы знаем, что «Саутгемптон» хочет играть от обороны. В такой ситуации следует действовать агрессивно», - сказал Слот Sky Sports.

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