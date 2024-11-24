Слот прокомментировал волевую победу «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после гостевой победы над «Саутгемптоном» со счётом 3:2.
«Во втором тайме я увидел интенсивность, которую искал в первом тайме. «Саутгемптон» действительно усложнял жизнь многим соперникам, включая топовых. Они усложнили задачу и нам сегодня, хотя, по моему мнению, мы полностью доминировали.
Нам не хватало срочности в первом тайме – мы долго держали мяч вместо того, чтобы атаковать штрафную. И хотя во втором тайме мы отставили в счёте, мы показывали большую срочность и интенсивность. Это привело к тому, что мы создали много моментов и забили два гола.
Сложно создавать моменты против низкого блока 4-5-1, но мы знаем, что «Саутгемптон» хочет играть от обороны. В такой ситуации следует действовать агрессивно», - сказал Слот Sky Sports.
«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до восьми очков – дальше очная битва
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.