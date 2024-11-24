​Артета наигрывает четырнадцатилетнего игрока

В последние годы лондонский «Арсенал» вернулся в число клубов, которые претендуют на чемпионский титул. Многие считают, что это происходит благодаря молодому и динамичному составу команды, который собрал испанский наставник клуба Микель Артета.
Гипотеза подтверждается его дальнейшими действиями - так, сейчас Артета допускает к тренировкам 14-летнего таланта Макса Доумэна, 2009 года рождения. Впервые его начали подпускать к тренировкам с основной командой ещё в конце прошлого сезона, а сейчас это происходит уже регулярно.
Доумэн является обладателем очень интересного рекорда - он самый молодой автор гола в Youth League, он забил в ворота «Аталанты» возрасте 14 лет и 9 месяцев.
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