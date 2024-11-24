Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета наигрывает четырнадцатилетнего игрока

24 Ноября 2024 • 19:45 Комментировать (1)

В последние годы лондонский «Арсенал» вернулся в число клубов, которые претендуют на чемпионский титул. Многие считают, что это происходит благодаря молодому и динамичному составу команды, который собрал испанский наставник клуба Микель Артета.

Гипотеза подтверждается его дальнейшими действиями - так, сейчас Артета допускает к тренировкам 14-летнего таланта Макса Доумэна, 2009 года рождения. Впервые его начали подпускать к тренировкам с основной командой ещё в конце прошлого сезона, а сейчас это происходит уже регулярно.

Доумэн является обладателем очень интересного рекорда - он самый молодой автор гола в Youth League, он забил в ворота «Аталанты» возрасте 14 лет и 9 месяцев.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Макс Доумэн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
avosodin
24 Ноября 2024 в 20:20
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Ответить
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА Назван футболист, который может перейти в «Спартак» при уходе Хлусевича Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром»
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Ливерпуль Ливерпуль
2
3
8.20 5.20 1.32
Видео
Перерыв
Ипсвич Ипсвич
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
1
5.00 3.90 1.63
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Ноября
20:16 · Англия. Премьер-лига
Каземиро отказался возвращаться в «Реал» слухи
19:56 · Англия. Премьер-лига
Салах высказался о «Манчестер Сити» 1
19:51 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал волевую победу «Ливерпуля» 1
19:45 · Англия. Премьер-лига
​Артета наигрывает четырнадцатилетнего игрока 1
19:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» забил первый гол при Амориме уже на второй минуте 1
19:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до восьми очков – дальше очная битва
19:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей
19:15 · Англия. Премьер-лига
Салах покорял отметку в 10 голов в каждом из восьми последних сезонов АПЛ
19:10 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ произошла тренерская отставка официально
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» добыл волевую победу над худшей командой лиги
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ипсвич» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:17 · Англия. Премьер-лига
Аморим выбрал состав «Манчестер Юнайтед» на дебютный матч
18:12 · Англия. Премьер-лига
Журналист подколол Холанна после пяти поражений «Манчестер Сити» подряд
17:44 · Англия. Премьер-лига
Руй Феррейра: «Аморим добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед» эксклюзив
17:22 · Англия. Премьер-лига
Мендеш продлит контакт с «ПСЖ» на фоне слухов о «Манчестер Юнайтед» слухи
16:35 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу назвал ключевой момент в победе «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
16:16 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, как «Тоттенхэм» сдержал Холанна
16:10 · Англия. Премьер-лига
В Сан-Марино подшутили над «Манчестер Сити» после пяти поражений подряд
15:46 · Англия. Премьер-лига
Салах – в основе «Ливерпуля» на матч против «Саутгемптона»
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может сделать крупное предложение по игроку «Милана»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Мойес может вернуться в «Эвертон»
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит предложение по полузащитнику – названо имя
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с «Реалом» по поводу трансфера полузащитника слухи
14:33 · Англия. Премьер-лига
Президент «Реала» раскрыл, как в клубе относятся к «Золотому мячу» Родри
Все новости