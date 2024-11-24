«Манчестер Юнайтед» забил первый гол при Амориме уже на второй минуте

В воскресенье Рубен Аморим проводит дебютный матч в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в рамках двенадцатого тура Премьер-лиги играют в гостях у «Ипсвича».
Для первого гола при Амориме «Манчестер Юнайтед» понадобилось примерно 90 секунд. На второй минуте игры Амад Диалло промчался по правому флангу и сделал передачу к вратарской площади, откуда точно пробил Маркус Рэшфорд.
Следить за игрой между «Ипсвичем» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.
Напомним, что ранее Рубен Аморим тренировал лиссабонский «Спортинг».
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