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«Манчестер Юнайтед» забил первый гол при Амориме уже на второй минуте

24 Ноября 2024 • 19:37 Комментировать (1)
Ипсвич
1:1
Манчестер Юнайтед
1 5.40 X 4.30 2 1.60
перерыв

В воскресенье Рубен Аморим проводит дебютный матч в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в рамках двенадцатого тура Премьер-лиги играют в гостях у «Ипсвича».

Для первого гола при Амориме «Манчестер Юнайтед» понадобилось примерно 90 секунд. На второй минуте игры Амад Диалло промчался по правому флангу и сделал передачу к вратарской площади, откуда точно пробил Маркус Рэшфорд.

Следить за игрой между «Ипсвичем» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что ранее Рубен Аморим тренировал лиссабонский «Спортинг».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

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ИПСВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1) Все комментарии
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avosodin
24 Ноября 2024 в 20:20
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