«Манчестер Юнайтед» забил первый гол при Амориме уже на второй минуте

В воскресенье Рубен Аморим проводит дебютный матч в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в рамках двенадцатого тура Премьер-лиги играют в гостях у «Ипсвича».

Для первого гола при Амориме «Манчестер Юнайтед» понадобилось примерно 90 секунд. На второй минуте игры Амад Диалло промчался по правому флангу и сделал передачу к вратарской площади, откуда точно пробил Маркус Рэшфорд.

Следить за игрой между «Ипсвичем» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что ранее Рубен Аморим тренировал лиссабонский «Спортинг».