«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до восьми очков – дальше очная битва

«Манчестер Сити» в Премьер-лиге выдал серию из трёх поражений. «Ливерпуль» же на этом отрезке лишь побеждал, что позволило команде Арне Слота уйти в отрыв на вершине турнирной таблицы. После воскресной гостевой победы над «Саутгемптоном» со счётом 3:2 мерсисайдцы могут похвастаться отрывом от второго «Манчестер Сити» в восемь очков.

Интересно, что в следующем туре «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдёт в воскресенье, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что в каждом из четырёх предыдущих сезонов чемпионом Англии становился «Манчестер Сити».