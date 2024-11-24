«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

Сегодня, 24 ноября, «Ливерпуль» одолел на выезде «Саутгемптон» в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Данный результат позволил «Ливерпулю» продлить беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах. В этих встречах мерсисайдцы одержали 13 побед и только один раз сыграли вничью.

После 12 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в копилке 31 очко. Отрыв от идущего на втором месте «Манчестер Сити» составляет уже восемь баллов.

27 ноября подопечные Арне Слота примут на своем поле «Реал» в рамках пятого тура Лиги чемпионов, начало — в 23:00 по мск.