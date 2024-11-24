Салах покорял отметку в 10 голов в каждом из восьми последних сезонов АПЛ

В воскресенье «Ливерпуль» добился волевой победы в гостях у «Саутгемптона». Команда Арне Слота победила со счётом 3:2. Главным героем встречи стал нападающий Мохамед Салах, который оформил дубль.

Теперь на счету Салаха десять голов в текущем сезоне Премьер-лиги. Стоит отметить, что египтянин покорял отметку в 10 голов в чемпионате Англии в каждом из восьми последних сезонов.

Сезон 2017/2018 – 32 гола;

Сезон 2018/2019 – 22 гола;

Сезон 2019/2020 – 19 голов;

Сезон 2020/2021 – 22 гола;

Сезон 2021/2022 – 23 гола;

Сезон 2022/2023 – 19 голов;

Сезон 2023/2024 – 18 голов;

Сезон 2024/2025 – 10 голов.