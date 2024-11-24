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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ произошла тренерская отставка официально

24 Ноября 2024 • 19:10 Комментировать
Лестер
1:2
Челси

В субботу Стив Купер жаловался на судейство после домашнего поражения от «Челси» со счётом 1:2 в рамках Премьер-лиги. А в воскресенье «Лестер» объявил об отставке 44-летнего валлийского специалиста.

Купер отработал на посту главного тренера «Лестера» не так много времени – он принимал команду летом. В 14 играх под руководством валлийца «лисы» добились четырёх побед при трёх ничьих и семи поражениях.

На текущий момент «Лестер» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда проведёт в субботу, 30 ноября, - против «Брентфорда» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Стив Купер

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