В субботу Стив Купер жаловался на судейство после домашнего поражения от «Челси» со счётом 1:2 в рамках Премьер-лиги. А в воскресенье «Лестер» объявил об отставке 44-летнего валлийского специалиста.

Купер отработал на посту главного тренера «Лестера» не так много времени – он принимал команду летом. В 14 играх под руководством валлийца «лисы» добились четырёх побед при трёх ничьих и семи поражениях.

На текущий момент «Лестер» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда проведёт в субботу, 30 ноября, - против «Брентфорда» на выезде.