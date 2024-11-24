«Ливерпуль» добыл волевую победу над худшей командой лиги

«Саутгемптон» ещё раз доказал, что умеет играть против лидеров Премьер-лиги, несмотря на то, что «святые» замыкают таблицу. При этом «красные» имели ощутимый перевес по всем компонентам.

На 30-й минуте сработал высокий прессинг от «Ливерпуля», мяч достался Доминику Собослаи, который направил свой удар с левой ноги в дальний угол с линии штрафной площади - 0:1. У соперника пенальти - Адам Армстронг пробил с левой ноги точно по центру, ногами отразил 11-метровый удар голкипер, но мяч отскочил точно к Армстронгу, который добил его в ворота - 1:1.

После перерыва убежали в контратаку хозяева, последовала передача в свободную зону на Матеуша Фернандеша, который покатил мимо вышедшего на него вратаря - 2:1. На 65-й минуте заброс на Салаха, который догнал мяч в штрафной площади и пробросил его мимо кипера - 2:2. И все же в концовке игра рукой у своих ворот у «святых». С левой ноги в верхний правый от голкипера угол пробил Мохамед Салах - 2:3.

Чистый отрыв «красных» от второго места вырос до восьми очков, соперник - безнадежно последний.