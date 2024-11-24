Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» добыл волевую победу над худшей командой лиги

24 Ноября 2024 • 19:01 Комментировать
Саутгемптон
2:3
Ливерпуль
окончен

«Саутгемптон» ещё раз доказал, что умеет играть против лидеров Премьер-лиги, несмотря на то, что «святые» замыкают таблицу. При этом «красные» имели ощутимый перевес по всем компонентам.

На 30-й минуте сработал высокий прессинг от «Ливерпуля», мяч достался Доминику Собослаи, который направил свой удар с левой ноги в дальний угол с линии штрафной площади - 0:1. У соперника пенальти - Адам Армстронг пробил с левой ноги точно по центру, ногами отразил 11-метровый удар голкипер, но мяч отскочил точно к Армстронгу, который добил его в ворота - 1:1.

После перерыва убежали в контратаку хозяева, последовала передача в свободную зону на Матеуша Фернандеша, который покатил мимо вышедшего на него вратаря - 2:1. На 65-й минуте заброс на Салаха, который догнал мяч в штрафной площади и пробросил его мимо кипера - 2:2. И все же в концовке игра рукой у своих ворот у «святых». С левой ноги в верхний правый от голкипера угол пробил Мохамед Салах - 2:3.

Чистый отрыв «красных» от второго места вырос до восьми очков, соперник - безнадежно последний.

Протокол игры  
Саутгемптон2:3Ливерпуль
  30'Собослаи Доминик (0:1)
(1:1) Армстронг Адам42'  
(2:1) Фернандеш Матеуш56'  
  65'Салах Мохамед (2:2)
  83'Салах Мохамед (2:3)
Маккарти АлексХарвуд-Беллис ТэйлорДаунс ФлиннСтивенс ДжекУокер-Питерс КайлФрейзер Райан 77' (Сугавара Юкинари ( 77') Диблинг ТайлерФернандеш МатеушЛаллана Адам  23' 37' (Арибо Джо ( 37') Армстронг Адам  73' 78' (Арчер Камерон ( 78') Онуачу Пол 52' (Угочукву Лесли ( 52')
Запасные: Бреретон БенБри ДжеймсМэннинг РайанЛамли ДжоСулемана Камалдин
Келлехер КаомхинБрэдли Конор  13'Конате Ибраима  16'Ван Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюГравенберх РайанДжонс Кёртис 62' (Макаллистер Алексис ( 62') Салах Мохамед  84'Собослаи ДоминикГакпо Коди  49' 62' (Диас Луис ( 62') Нуньес Дарвин 90' (Эндо Ватару ( 90')
Запасные: Гомес ДжоЯрош ВитезславДэвис ХарвиМортон ТайлерЭллиотт ХарвиКуанса Джарелл
24 ноября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон

Новости по матчу

Сегодня, 24 Ноября
16:30
«Саутгемптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
15:46
Салах – в основе «Ливерпуля» на матч против «Саутгемптона»
06:06
Невилл высказался о шансах «Ливерпуля» и «Арсенала» на фоне кризиса «Манчестер Сити»
02:19
Саутгемптон - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Ноября
10:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Саутгемптон – Ливерпуль АПЛ — 24 ноября 2024
01:34
Ставка и прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль АПЛ — 24 ноября 2024
22 Ноября
22:24
Сон назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент
22:00
Слот рассказал о состоянии Алиссона, ван Дейка и Александер-Арнольда
21:55
Слот высказался о продлении контракта Гвардиолы
06:15
«Ливерпуль» и «Ювентус» готовы побороться за игрока «Реала»
05:47
«Бенфика» установила ценник на Кёкчю, который интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю»
00:29
«Ливерпуль» следит за игроком «ПСЖ»
00:06
«Ливерпуль» нашёл нового защитника в другом клубе АПЛ
20 Ноября
07:24
Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»
06:06
«Ливерпуль» начнёт переговоры по звёздному игроку «Реала»
19 Ноября
03:28
Эндо высказался о потере места в составе «Ливерпуля»
18 Ноября
22:56
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на звезду «Милана»
17 Ноября
23:21
Топ-клуб Серии А намерен арендовать Кьезу у «Ливерпуля» 2
22:48
«Ливерпуль» нашёл потенциального преемника Салаха в Лиге 1
07:12
Четыре клуба готовы арендовать Кьезу у «Ливерпуля» 1
16 Ноября
23:42
«Ливерпуль» выбрал приоритетную трансферную цель 1
23:30
Александер-Арнольд может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»
22:36
«Ливерпуль» нацелился на 18-летнего защитника «Аякса»
15 Ноября
06:46
Стало известно, от чего зависит будущее Салаха в «Ливерпуле»
14 Ноября
00:12
Кьеза задумался об уходе из «Ливерпуля»
13 Ноября
02:08
Салах – самый результативный игрок АПЛ-2024/25, Сака – четвёртый
11 Ноября
05:35
Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий 1
10 Ноября
14:47
Конате: «В конце сезона сможем оценить, как Слот повлиял на нас»
14:38
Слот ответил на вопрос о вратарской позиции «Ливерпуля»
05:18
Звёздный игрок «Ливерпуля» мог уйти летом – его пришлось уговаривать
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА Назван футболист, который может перейти в «Спартак» при уходе Хлусевича Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» Левандовски высказался о Месси и Роналду
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Ливерпуль Ливерпуль
2
3
8.20 5.20 1.32
Видео
24.11.24 в 19:30
Ипсвич Ипсвич
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.00 3.90 1.63
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Ноября
19:10 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ произошла тренерская отставка официально
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» добыл волевую победу над худшей командой лиги
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ипсвич» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:17 · Англия. Премьер-лига
Аморим выбрал состав «Манчестер Юнайтед» на дебютный матч
18:12 · Англия. Премьер-лига
Журналист подколол Холанна после пяти поражений «Манчестер Сити» подряд
17:44 · Англия. Премьер-лига
Руй Феррейра: «Аморим добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед» эксклюзив
17:22 · Англия. Премьер-лига
Мендеш продлит контакт с «ПСЖ» на фоне слухов о «Манчестер Юнайтед» слухи
16:35 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу назвал ключевой момент в победе «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
16:16 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, как «Тоттенхэм» сдержал Холанна
16:10 · Англия. Премьер-лига
В Сан-Марино подшутили над «Манчестер Сити» после пяти поражений подряд
15:46 · Англия. Премьер-лига
Салах – в основе «Ливерпуля» на матч против «Саутгемптона»
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может сделать крупное предложение по игроку «Милана»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Мойес может вернуться в «Эвертон»
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит предложение по полузащитнику – названо имя
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с «Реалом» по поводу трансфера полузащитника слухи
14:33 · Англия. Премьер-лига
Президент «Реала» раскрыл, как в клубе относятся к «Золотому мячу» Родри
14:30 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб АПЛ
14:27 · Англия. Премьер-лига
Два суперклуба АПЛ хотят купить Дьёкереша
14:21 · Англия. Премьер-лига
Экс-одноклубник Аморима оценил перспективы тренера в «Манчестер Юнайтед» эксклюзив
13:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы упустим чемпионство, если «Ливерпуль» победит»
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбирает новичка - есть три футболиста
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ливерпуль» нацелились на нидерландского защитника
11:54 · Англия. Премьер-лига
Холанн принял решение по «Манчестер Сити»
11:39 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Ливерпуль» размажет «Манчестер Сити», если сыграем как с «Тоттенхэмом» 1
Все новости