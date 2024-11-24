Аморим выбрал состав «Манчестер Юнайтед» на дебютный матч

В воскресенье Рубен Аморим дебютирует на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Команда проведёт гостевой матч против «Ипсвича». Аморим принял решение включить в стартовый состав «красных дьяволов» таких футболистов:

Онана, Далот, Эванс, де Лигт, Мазрауи, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Гарначо, Диалло, Рэшфорд.

Матч между «Ипсвичем» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.