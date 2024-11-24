Журналист подколол Холанна после пяти поражений «Манчестер Сити» подряд

«Манчестер Сити» проиграл пять последних матчей во всех соревнованиях. Так, например, в субботу команда Хосепа Гвардиолы дома проиграла «Тоттенхэму» со счётом 0:4. Журналист Пирс Морган решил пошутить в социальной сети. Он опубликовал кадр, сделанный после сентябрьского матча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Тогда нападающий Эрлинг Холанн призывал рулевого «канониров» Микеля Артету вести себя скромнее.

«Тебе определённо лучше оставаться скромным после этого [после пяти поражений], Холанн», - написал Морган, добавив смайлы с заливным смехом.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 26 ноября, - против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов.