Руй Феррейра: «Аморим добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Академика Визеу» Руй Феррейра в эксклюзивном комментарии для сетевого изданная «Евро-Футбол.Ру» вспомнил период своей карьеры игрока с Рубеном Аморимом.

— Вы играли с Аморимом за «Белененсеш», каким он вам запомнился?

— Очень искренним и прямолинейным. Он всегда был честен во всех своих поступках на поле и за его пределами.

— Было ли видно, что он может стать тренером?

— Нет-нет, когда мы играли вместе, он был совсем молод. Только начинал свой путь в футболе, а я был уже опытным футболистом.

— Как вы думаете, у него получится в «Манчестер Юнайтед»?

— Он добьется успеха, потому что у него будет время на то, чтобы развить свой стиль. Кроме того, у него в составе есть исполнители, которые могут помочь ускорить процесс перехода на новый стиль. Например, Угарте может сыграть в этом важную роль и объяснить товарищам по команде, что от них требуется. Иногда подсказ со стороны игрока очень важен.

Напомним, в начале ноября 39-летний Аморим оставил пост главного тренера «Спортинга» и возглавил «Манчестер Юнайтед».