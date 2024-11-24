Крайний защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш собирается подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, у 22-летнего португальца нет мыслей об уходе из клуба, несмотря на слухи о его возможном воссоединении с Рубеном Аморимом в «Манчестер Юнайтед».

Мендеш выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В текущем сезоне он провел десять матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Действующий контракт защитника с чемпионом Франции рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 55 миллионов евро.