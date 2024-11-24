Постекоглу назвал ключевой момент в победе «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу победы над «Манчестер Сити» со счётом 4:0.

«Думаю, ключом для нас было то, что мы должны были действовать как единый коллектив. Когда вы играете против «Манчестер Сити», нельзя полагаться на отдельных футболистов. Нужно находить коллективные решения. Думаю, мы очень хорошо оборонялись», - сказал Постекоглу журналистам.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующем туре команда Постекоглу будет играть против «Фулхэма» на своём поле.