Постекоглу рассказал, как «Тоттенхэм» сдержал Холанна

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий после гостевой победы над «Манчестер Сити» со счётом 4:0.

«Думаю, все игроки были великолепны. У «Манчестер Сити» в атаке есть фактурный Холанн. Учитывая то, как они могут доставлять мяч, нужно быть максимально сосредоточенными. Дэвис и Дрэгушин были сконцентрированы. Викарио позади них тоже был хорош в позиционировании защитников», - сказал Постекоглу журналистам.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт в четверг, 28 ноября, - против «Ромы» на своём поле в Лиге Европы. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.