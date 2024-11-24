В Сан-Марино подшутили над «Манчестер Сити» после пяти поражений подряд

В субботу «Манчестер Сити» разочаровал своих болельщиков домашним поражением от «Тоттенхэма» со счётом 0:4. Для «горожан» это поражение стало пятым подряд в различных соревнованиях. Над чемпионами Англии последних лет подшутил известный неофициальный аккаунт сборной Сан-Марино в социальных сетях.

«Привет. Пожалуйста, сыграйте против нас. Думаю, мы сможем вас обыграть», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что шутку в адрес «Манчестер Сити» подхватили британские футбольные СМИ.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 26 ноября, - против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов.