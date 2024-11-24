Салах – в основе «Ливерпуля» на матч против «Саутгемптона»

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Саутгемптона». Главный тренер мерсисайдской команды Арне Слот принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Келлехер, Брэдли, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Джонс, Гравенберх, Гакпо, Нуньес, Салах.

Матч между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Ливерпуль» является лидером чемпионата Англии. В случае победы «красные» увеличат отрыв от второго «Манчестер Сити» до восьми очков.