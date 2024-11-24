«Арсенал» может сделать крупное предложение по игроку «Милана»

«Арсенал» работает над усилением состава команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, следующим летом лондонский клуб может сделать крупное предложение по полузащитнику Тиджани Рейндерсу из «Милана».

В сезоне 2024/2025 Рейндерс провёл за «Милан» 15 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего нидерландца в 30 миллионов евро.

«Арсенал» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.