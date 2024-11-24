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«Арсенал» может сделать крупное предложение по игроку «Милана»

24 Ноября 2024 • 15:41 Комментировать

«Арсенал» работает над усилением состава команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, следующим летом лондонский клуб может сделать крупное предложение по полузащитнику Тиджани Рейндерсу из «Милана».

В сезоне 2024/2025 Рейндерс провёл за «Милан» 15 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего нидерландца в 30 миллионов евро.

«Арсенал» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
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