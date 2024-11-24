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Мойес может вернуться в «Эвертон»

24 Ноября 2024 • 15:32 Комментировать

Известный тренер Дэвид Мойес может снова возглавить «Эвертон». Возвращение шотландского специалиста на «Гудисон Парк» может произойти после поглощения клуба американскими инвесторами. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на The Sun.

Дэвид Мойес тренировал «Эвертон» в 2002-2013 годах. После этого шотландец перешёл в «Манчестер Юнайтед», где не добился успеха. 61-летний Мойес сейчас не имеет клубной прописки. По завершению прошлого сезона специалист покинул «Вест Хэм».

На текущий момент «Эвертон» занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Дэвид Мойес
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