«Манчестер Сити» готовит предложение по полузащитнику – названо имя

«Манчестер Сити» переживает непростые времена. В субботу команда Хосепа Гвардиолы проиграла дома «Тоттенхэму» со счётом 0:4. Для «горожан» это поражение стало пятым подряд во всех соревнованиях.

В зимнее трансферное окно «Манчестер Сити» планирует усилить состав. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, чемпионы Англии последних лет в январе сделают предложение по полузащитнику Адаму Уортону из «Кристал Пэлас».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 20-летнего Уортона в 30 миллионов евро. За «Кристал Пэлас» полузащитник играет с февраля после трансфера из «Блэкберна».