«Манчестер Юнайтед» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Bernabeu Digital, «красные дьяволы» связались с «Реалом» по поводу потенциального трансфера полузащитника Эдуардо Камавинга.

В то же время отмечается, что сам 22-летний Камавинга не в восторге от идеи с переездом на «Олд Траффорд».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эдуардо Камавинга в 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье проведёт матч Премьер-лиги против «Ипсвича». Не пропустите текстовую трансляцию.