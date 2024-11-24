Президент «Реала» раскрыл, как в клубе относятся к «Золотому мячу» Родри

Флорентино Перес, который является президентом мадридского «Реала», поделился мнением о победе полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри в номинации на «Золотой мяч».
«Родри – большой футболист из Мадрида. «Реал» ничего не имеет против этого футболиста. Однако он заслужил «Золотой мяч» не в этом году, а когда «Сити» сделал требл. Но тогда ему не дали награду. В этот раз решили это компенсировать», - цитирует президента «королевского» клуба AS.
Напомним, что Родри в прошлом сезоне стал чемпионом АПЛ и триумфатором чемпионата Европы – 2024. Второе место в голосовании «Золотого мяча» занял Винисиус Жуниор, а третье – Джуд Беллингем.
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