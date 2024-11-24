Зиркзее может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб АПЛ

В «Манчестер Юнайтед» недовольны нападающим Джошуа Зиркзее – в 17 официальных матчах за клуб нидерландец забил всего лишь один гол. Поговаривают, что «красные дьяволы» могут расстаться с Зиркзее в следующем году.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, в гонку за Зиркзее вступила «Астон Вилла». Бирмингемцы могут арендовать 23-летнего нидерландца в зимнее трансферное окно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джошуа Зиркзее в 50 миллионов евро. До перехода в «Манчестер Юнайтед» Зиркзее выступал в Италии за «Болонью».

В «Манчестер Юнайтед» сделали неутешительный вывод по Зиркзее