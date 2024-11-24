Два суперклуба АПЛ хотят купить Дьёкереша

Центральный форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты The Sun.

Как стало известно источнику, в подписании шведского голеадора заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Потенциальный трансфер Дьёкереша обойдется потенциальному покупателю в 78 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Виктор провел 11 поединков, записав на свой счет 16 забитых мячей и одну голевую передачу. Срок действующего трудового договора 26-летнего форварда со «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года.