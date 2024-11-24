Бывший игрок «Белененсеша» и сборной Камеруна Альберт Мейонг высказался о новом главном тренер «Манчестер Юнайтед» Рубене Амориме.

- Каким вам запомнился Аморим?

- Рубен, когда я играл с ним в «Белененсеш», был очень уважительным человеком, который разговаривал со всеми, но больше всего меня поразил его интеллект на поле и тот факт, что он всегда хотел знать больше обо всем, что делал наш тренер. Жорже Жесус, который уже пророчил ему тренерскую карьеру.

- Т.е уже тогда был понятен его тренерский потенциал?

- Да, конечно. Признаюсь, когда он уходил из «Браги» в «Спортинг», у меня были сомнения, но ни в коем случае не в его способностях, а в самом факте столь быстрого перехода. К счастью, он доказал, что это было оправдано.

- Вы верите в его успех в «МЮ»?

- В Манчестере он добьется успеха, я не сомневаюсь, нам просто нужно дать ему время поработать, потому что там он унаследует команду, которую не он создавал, так что, по моему мнению, нам действительно следует судить о следующем сезоне, Рубен знает, куда он идет. Он очень хорошо знает, что это другой уровень, и если он принял его, то потому, что подготовлен.