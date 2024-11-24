Гвардиола: «Мы упустим чемпионство, если «Ливерпуль» победит»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность предстоящего поединка 13-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». Испанец считает, что в случае поражения «горожане» лишатся шансов на золотые медали.

«Мы упустим чемпионство, если «Ливерпуль» одержит победу», - передает слова Гвардиолы таблоид Daily Mail.

Напомним, что в последнем матче «Манчестер Сити» на домашнем стадионе потерпел разгромное поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:4. «Горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков, при этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.