«Манчестер Юнайтед» выбирает новичка - есть три футболиста

Три защитника, играющие на левом фланге, попали в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед». Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, манкунианцы рассматривают кандидатуры Альфонсо Дэвиса («Бавария»), Нуне Мендеша («ПСЖ») и Милоша Керкеза («Борнмут»). Вполне вероятно, что один из перечисленных игроков может переехать на «Олд Траффорд» в январское трансферное окно.

Напомним, что недавно пост главного тренера «красных дьяволов» занял португальский специалист Рубен Аморим. После 11 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 15 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.