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«Барселона» и «Ливерпуль» нацелились на нидерландского защитника

24 Ноября 2024 • 12:04 Комментировать

Защитник амстердамского «Аякса» Девайн Ренш находится в сфере интересов двух европейских оп-клубов. Согласно сведениям Sport.es, заполучить игрока в свои ряды хотят каталонская «Барселона» и «Ливерпуль».

Потенциальные работодатели могут заполучить 21-летнего футболиста бесплатно, поскольку его контракт с «Аяксом» истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Девайн сыграл восемь поединков. Защитник отметился одним забитым мячом. Его контракт с амстердамским грандом рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ренша в десять миллионов евро.

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