Холанн принял решение по «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» может заключить новое трудовое соглашение с норвежским нападающим Эрлингом Холанном, об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

По данным источника, стороны близки к пролонгации сотрудничества до середины 2029 года. Нападающий поставит подпись под контрактом до конца текущего года. Норвежец ответил согласием на предложение «горожан» после решения главного тренера Хосепа Гвардиолы остаться в команде.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Холанн провел 12 поединков. 24-летний скандинав записал на свой счет 12 забитых мячей (один – с пенальти) и получил две желтые карточки.