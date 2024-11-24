Уокер: «Ливерпуль» размажет «Манчестер Сити», если сыграем как с «Тоттенхэмом»

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мыслями насчет предстоящего поединка против «Ливерпуля» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.
«В этом матче мы можем переломить ситуацию и лишить трех очков команду, которая идет на вершине. Но если мы покажем такой же футбол, как в поединке с «Тоттенхэмом», то нас размажут», - передает слова футболистам City Xtra в социальных сетях.
Напомним, что накануне «Манчестер Сити» провел провальный матч против лондонского «Тоттенхэма». Подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:4.
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