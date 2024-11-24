Мэддисон прокомментировал разгром «Манчестер Сити» 4:0

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался о гостевой победе над «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. «Шпоры» разгромили команду Гвардиолы со счетом 4:0. В активе полузащитника два гола.

«Этот день рождения я запомню надолго. Приехать в гости к чемпиону и так сыграть… Такие моменты нужно ценить, подобные игры не часто случаются. В этом поединке «Тоттенхэм» был прекрасен», - передает слова футболиста BBC.

После 12 туров чемпионата Англии лондонская команда набрала 19 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити», в свою очередь, с 23 очками находится на второй позиции.