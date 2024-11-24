Стало известно, почему Гвардиола остался в «Манчестер Сити»

Наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле дали обещание перед подписанием нового трудового соглашения. Об этом рапортуют журналисты The Mirror.

Согласно сведениям источника, руководство «горожан» заверило испанского специалиста, что клуб выиграет дело о финансовых нарушениях у АПЛ.

Ранее было объявлено, что Хосеп пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Сити» на два года. Испанец руководит командой с 2016 года.

«Манчестер Сити» сейчас проводит провальный отрезок сезона, потерпев пять поражений подряд. В таблице АПЛ «горожане» занимают второе место.