Аморим: «Я не из тех, кто хочет показать себя боссом»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о своём стиле работы.

Эрика тен Хага – недавно уволенного предшественника португальца – часто обвиняли в чрезмерно строгих и догматичных методах работы с игроками. В преддверии матча против «Ипсвича» журналисты спросили у нового тренера «красных дьяволов» о его манере взаимодействия с командой.

«Я не тот парень, который хочет показать себя боссом. Игроки почувствуют это в мелких деталях.

Я могу быть улыбчивым, но в процессе работы я буду другим человеком. Футболисты это понимают», – заявил на пресс-конференции Аморим, для которого воскресный поединок станет дебютным в должности тренера «Манчестер Юнайтед».