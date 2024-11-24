Аморим – о Фергюсоне: «Я должен быть самим собой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о сэре Алексе Фергюсоне.

Португальский наставник возглавил «красных дьяволов» в текущем месяце. В воскресенье состоится его дебютный матч – первым испытанием станет выездная встреча с «Ипсвичем».

«Встречался ли я с Фергюсоном? Нет, пока нет. У меня не было такой возможности. Трудно копировать других, я должен быть самим собой», – заявил на пресс-конференции Аморим.

Поединок «Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени.

До переезда в Англию Рубен Аморим работал в лиссабонском «Спортинге».