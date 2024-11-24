Аморим ответил на вопрос о проблемах Гвардиолы и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что думает о ситуации в «Манчестер Сити».

Действующие чемпионы Англии потерпели сокрушительное поражение от «Тоттенхэма» в субботнем матче (0:4). «Горожане» уступили в пятом поединке кряду – такое произошло впервые при нынешнем рулевом Хосепе Гвардиоле.

«Думаю, этот вопрос беспокоит многих, но у нас так много дел, что мы не можем думать о ком-то другом, – высказывается Аморим. – Сейчас мы должны сосредоточиться на нашем клубе, на улучшении ситуации в нём, а не зацикливаться на других. Давайте просто сконцентрируемся на «Манчестер Юнайтед».

Что будет означать для нас победа над «Манчестер Сити»? Это хороший знак, если вы можете обыграть такую команду. Однако, как я уже сказал, мы сосредоточены на «Юнайтед», – цитирует UtdDistrict Аморима.