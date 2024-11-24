«Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну

В «Манчестер Сити» рассматривают возможность усиления атаки в следующем году.

«Горожане» переживают не лучшие времена: в субботу команда крупно уступила дома «Тоттенхэму» (0:4), потерпев пятое поражение кряду. По сведениям журналиста Саймона Маллока, в «Манчестер Сити» намерены решить проблемы в атаке путём приобретения второго звёздного форварда в пару к уже имеющемуся Эрлингу Холанну. Основным вариантом считается Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга». Впрочем, прежде чем совершать громкое подписание, в клубе хотят убедиться, что 26-летний голеадор не будет «копией Холанна» – он должен привнести нечто новое.

На шведского нападающего претендуют и другие гранды, однако в пользу «горожан» может сыграть фактор Угу Вианы: нынешний спортивный директор «Спортинга» с лета займёт аналогичную должность в «Манчестер Сити».