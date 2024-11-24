В «Манчестер Сити» готовы потратить крупную сумму на трансферы

«Манчестер Сити» запланировал серьёзное усиление состава в летнее трансферное окно.

Коллектив Хосепа Гвардиолы потерпел пятое поражение кряду, разгромно уступив на своём поле «Тоттенхэму» (0:4). Прежде «горожане» никогда не выдавали столь продолжительную серию проигрышей при испанском рулевом.

Как сообщает журналист Саймон Маллок, в руководстве «Сити» осознают проблемы, поэтому готовы предоставить новому спортивному директору Угу Виане значительные средства на усиление состава в летнее трансферное окно.

Всего за несколько дней до матча с «Тоттенхэмом» Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом до середины 2027 года.