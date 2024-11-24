Невилл высказался о шансах «Ливерпуля» и «Арсенала» на фоне кризиса «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о текущем положении «Манчестер Сити».

В субботу «горожане» крупно уступили «Тоттенхэму» в родных стенах – 0:4. Для команды Хосепа Гвардиолы это уже пятое поражение кряду во всех турнирах. В Премьер-лиге действующие чемпионы проиграли трижды подряд.

«Арсеналу» и «Ливерпулю» нужно понимать, что теперь у них нет оправданий. Говоря об этом, я больше смотрю в сторону «Арсенала» – без «Манчестер Сити» этот сезон должен был стать сезоном команды Артеты», – высказался Невилл, выступая на Sky Sports.

В случае победы над «Саутгемптоном» в воскресенье «Ливерпуль» увеличит отрыв от «Сити» до восьми очков. «Арсенал» свой матч в этом туре уже провёл (победа 3:0 над «Ноттингем Форест»), но пока отстаёт от «горожан» на один балл.