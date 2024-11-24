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​«Манчестер Сити» проиграл пять матчей кряду - с чемпионом Англии такого не случалось с 1956 года

24 Ноября 2024 • 03:23 Комментировать

В английском футболе прошли матчи двенадцатого тура АПЛ, и очередную неудачу потерпел «Манчестер Сити». Действующий чемпион Англии проиграл с разгромным счетом 0:4 в домашних стенах «Тоттенхэму», в каждом из таймов подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили по два мяча для «Манчестер Сити».

Это было уже пятое поражение кряду с учётом всех турниров, и как выяснили статистики, такого с чемпионом Англии не случалось с 1956 года, когда лондонский «Челси» также потерпел пять поражений подряд во всех турнирах, будучи действующим чемпионом Англии. С тех пор ещё никогда действующий чемпион не выступал так плохо.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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