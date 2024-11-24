«Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед»: Какой у Аморима будет первый стартовый состав в чемпионате Англии

В двенадцатом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ипсвича». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

«Ипсвич»: Мурич (вр), Лейф Дэвис, Берджесс, О'Ши, Туанзебе, Каюсте, Морси, Шмодикс, Хатчинсон, Бен Джонсон, Делап.

«Манчестер Юнайтед»: Онана (вр), Далот, Лисандро Мартинес, Эванс, де Лигт, Назрауи, Угарте, Майну, Диалло, Бруну Фернандеш, Рэшфорд.

У «Ипсвича» травмированы Джордж Хирст, Уэс Бёрнс, Джек Тейлор, Джейкоб Гривз, Чидози Огбене, Нейтан Бродхед. В прошлом туре «трактористы» одержали победу над «Тоттенхэмом» со счётом 2:1.

В стане «Манчестер Юнайтед» травмирован защитник Виктор Линделоф. Начал заниматься в общей группе после повреждения Лени Йоро. Под вопросом у гостей Люк Шоу, Тирелл Маласиа.

«Манчестер Юнайтед» в одиннадцатом туре АПЛ отпраздновал победу 3:0 над «Лестером». За сыгранный отрезок «МЮ» накопил пятнадцать очков, у «Ипсвича» в активе восемь баллов.

Матч «Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед» начнётся сегодня, 24 ноября, в 19:30 мск. Это будет первая игра у руля «красных дьяволов» для Рубена Аморима. За прямой текстовой трансляцией можно будет следить здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов