Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед»: Какой у Аморима будет первый стартовый состав в чемпионате Англии

24 Ноября 2024 • 09:00 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
1 5.40 X 4.30 2 1.60
Через 9 ч. 31 мин.

В двенадцатом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ипсвича». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

«Ипсвич»: Мурич (вр), Лейф Дэвис, Берджесс, О'Ши, Туанзебе, Каюсте, Морси, Шмодикс, Хатчинсон, Бен Джонсон, Делап.

«Манчестер Юнайтед»: Онана (вр), Далот, Лисандро Мартинес, Эванс, де Лигт, Назрауи, Угарте, Майну, Диалло, Бруну Фернандеш, Рэшфорд.

У «Ипсвича» травмированы Джордж Хирст, Уэс Бёрнс, Джек Тейлор, Джейкоб Гривз, Чидози Огбене, Нейтан Бродхед. В прошлом туре «трактористы» одержали победу над «Тоттенхэмом» со счётом 2:1.

В стане «Манчестер Юнайтед» травмирован защитник Виктор Линделоф. Начал заниматься в общей группе после повреждения Лени Йоро. Под вопросом у гостей Люк Шоу, Тирелл Маласиа.

«Манчестер Юнайтед» в одиннадцатом туре АПЛ отпраздновал победу 3:0 над «Лестером». За сыгранный отрезок «МЮ» накопил пятнадцать очков, у «Ипсвича» в активе восемь баллов.

Матч «Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед» начнётся сегодня, 24 ноября, в 19:30 мск. Это будет первая игра у руля «красных дьяволов» для Рубена Аморима. За прямой текстовой трансляцией можно будет следить здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ипсвич Манчестер Юнайтед

Новости по матчу

Сегодня, 24 Ноября
09:00
«Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед»: Какой у Аморима будет первый стартовый состав в чемпионате Англии
08:07
Аморим: «Я не из тех, кто хочет показать себя боссом»
07:49
Аморим – о Фергюсоне: «Я должен быть самим собой»
07:35
Аморим ответил на вопрос о проблемах Гвардиолы и «Манчестер Сити»
02:22
Ипсвич - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Ноября
12:41
Ставка и прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Юнайтед АПЛ — 24 ноября 2024
10:46
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ипсвич – Манчестер Юнайтед АПЛ — 24 ноября 2024
07:36
Аморим рассказал, что думает о Люке Шоу
22 Ноября
23:44
«Манчестер Юнайтед» может подписать звезду Серии А уже в январе
23:15
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Не буду говорить, что мне требуется много времени»
22:44
Угарте рассказал, как ему помог опыт игры с Мбаппе в «ПСЖ»
21:28
Аморим ответил, что нужно изменить «Манчестер Юнайтед»
21:11
Аморим: «Моуринью приходил в АПЛ после победы в Лиге чемпионов, а я нет» 1
20:59
Аморим упомянул предшественников, говоря о «Манчестер Юнайтед» 1
20:47
Аморим: «Называйте меня наивным, но я верю, что я подходящий парень для «Манчестер Юнайтед» 1
19:37
Аморим поведал, что Моуринью рассказал ему о «Манчестер Юнайтед»
17:21
Аморим: «Я верю в футболистов «Манчестер Юнайтед»
07:45
Пети назвал игрока «Челси», который нужен Амориму в «Манчестер Юнайтед» 1
05:47
«Бенфика» установила ценник на Кёкчю, который интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю»
05:17
Аморим знает, как вернуть «Манчестер Юнайтед» былую славу
21 Ноября
18:16
Аморима разочаровали некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» – названа причина 4
14:43
«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель 1
02:35
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Дэвису
20 Ноября
16:44
Стало известно, что Аморим сказал игрокам «Манчестер Юнайтед» о Фергюсоне
07:05
Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед»
00:21
Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков 3
19 Ноября
02:57
Игроки «Манчестер Юнайтед» оценили первую тренировку Аморима 2
00:49
Касадо не покинет «Барселону» – интерес проявляли два топ-клуба АПЛ
18 Ноября
22:56
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на звезду «Милана»
22:29
Гранд АПЛ активнее всех работает над подписанием Дэвиса из «Баварии»
21:57
Дьёкереш может стать вторым самым дорогим подписанием в истории «Манчестер Юнайтед» 1
21:30
«Манчестер Юнайтед» претендует на звёздного игрока «ПСЖ», но есть проблема
17:35
Аморим тащит игроков «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»
10:47
Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед», если не вмешается Аморим
05:21
«Манчестер Юнайтед» ищет нового левого защитника – у клуба есть два варианта
17 Ноября
17:19
Погба не будет тренироваться на базе «Манчестер Юнайтед»
07:51
«Манчестер Юнайтед» поборется с клубом Бундеслиги за хавбека «Баварии»
06:40
Ван Перси объяснил, почему не вернётся в «Арсенал» 1
05:50
Лучшая реализация в топ-лигах: «Барселона» – первая, «Реал» – 15-й, «Манчестер Юнайтед» – 92-й 1
03:04
«Астон Вилла» нацелилась на перспективного игрока «Манчестер Юнайтед»
02:07
Дьёкереш прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
16 Ноября
20:49
Погба вернётся в «Манчестер Юнайтед»
15 Ноября
06:37
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока, который интересен грандам Ла Лиги
06:11
Стало известно, когда Аморим проведёт первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»
14 Ноября
23:08
В «Бенфике» надеются, что Альваро Фернандес откажет «Манчестер Юнайтед»
22:57
Аморим нашёл для Рэшфорда место в новой схеме «Манчестер Юнайтед» 2
22:28
Антони определился с планами на будущее
21:50
В «Манчестер Юнайтед» придумали, как подписать Дьёкереша 1
04:30
Де Лигт: «Я пришёл в «Манчестер Юнайтед» не ради тен Хага»
04:10
«Манчестер Юнайтед» может обменять Антони на другого бразильца 2
01:08
Угарте: «Нет клубов, похожих на «Манчестер Юнайтед»
13 Ноября
23:48
Де Лигт поделился мнением об увольнении тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
22:55
Вингер «Манчестер Юнайтед» Гарначо стал целью гранда Ла Лиги 1
22:39
Угарте: «Мечтаю провести в «Манчестер Юнайтед» много лет»
20:35
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Зиркзее
20:24
Каземиро: «Мы очень ждём Аморима»
14:41
Стало известно, как Аморим относится к Йоро
00:39
Форварду «Челси» интересен вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» 1
00:14
«Ювентус» может подписать звёздного игрока «Манчестер Юнайтед» в январе 3
12 Ноября
22:13
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маласиа сыграет впервые за полтора года
22:01
Родри рассказал, как получил сообщение от игрока «Манчестер Юнайтед» после травмы
19:40
Тарханов: «Никто не знает, как у Аморима пойдёт в Англии»
11 Ноября
17:21
Аморим прибыл в Манчестер
04:30
Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед» 3
03:52
Аморим высказался о ван Нистелрое
00:19
«Манчестер Юнайтед» интересен звёздный игрок атаки «Челси» 1
10 Ноября
04:38
Ван Нистелрой сравнил давление в «Манчестер Юнайтед» и «Реале» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИПСВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели «Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
«Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Ян выиграл у Фигейреду единогласным решением судей Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.11.24 в 17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ливерпуль Ливерпуль
8.20 5.20 1.32
Видео
24.11.24 в 19:30
Ипсвич Ипсвич
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.00 3.90 1.63
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Ноября
08:07 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Я не из тех, кто хочет показать себя боссом»
07:49 · Англия. Премьер-лига
Аморим – о Фергюсоне: «Я должен быть самим собой»
07:35 · Англия. Премьер-лига
Аморим ответил на вопрос о проблемах Гвардиолы и «Манчестер Сити»
07:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну
06:22 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» готовы потратить крупную сумму на трансферы
06:06 · Англия. Премьер-лига
Невилл высказался о шансах «Ливерпуля» и «Арсенала» на фоне кризиса «Манчестер Сити»
03:23 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» проиграл пять матчей кряду - с чемпионом Англии такого не случалось с 1956 года
23 Ноября
23:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «За восемь лет мы никогда не были в подобных ситуациях» 1
22:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд 4
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» потерпел пятое поражение подряд 4
22:14 · Англия. Премьер-лига
​Руни могут лишить звания почётного посла «Манчестер Юнайтед» 1
22:05 · Англия. Премьер-лига
Артета провёл 250-й матч на посту главного тренера «Арсенала» 1
21:56 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о ротации в матче с «Ноттингем Форест» 1
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проигрывает «Тоттенхэму» после первого тайма — у «горожан» четыре поражения подряд 2
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» и «Вулверхэмптон» добились побед
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» довольствовалась очком в матче с аутсайдером
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разгромил конкурентов из «Ноттингем Форест»
19:51 · Англия. Премьер-лига
17-летний Нванери впервые в карьере забил в АПЛ
19:18 · Англия. Премьер-лига
Пушечный выстрел Парти удвоил преимущество «Арсенала» над «Ноттингем Форест»
19:11 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос об отсутствии Хаверца в основе «Арсенала»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Фернандес сегодня сыграл хорошо»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о Джексоне
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «75% клубов хотят исключения из «Манчестер Сити» из АПЛ» 1
18:22 · Англия. Премьер-лига
Сака прервал почти месячную голевую засуху
Все новости