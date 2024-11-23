Гвардиола: «За восемь лет мы никогда не были в подобных ситуациях»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после пятого поражения команды подряд.

23 ноября «горожане» разгромно проиграли на своем поле «Тоттенхэму» со счетом 0:4.

— За восемь лет мы никогда не были в подобных ситуациях, но сейчас нам нужно пережить это. Мы обязательно должны победить в следующем матче, — приводит слова Гвардиолы BBC.

После поражения в 12-м туре «Манчестер Сити» остался на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 23 очка. Отставание от «Ливерпуля» составляет шесть баллов, но у мерсисайдцев есть еще игра в запасе.

26 ноября подопечные Гвардиолы примут «Фейеноорд» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 по мск.