Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма»

«Манчестер Сити» испытал крупное домашнее поражение в чемпионате Англии, пропустив четыре безответных мяча от гостей из Лондона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно поставило оценки некоторым игрокам команды Хосепа Гвардиолы.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 23:9, в створ – 5:7, угловые – 9:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

КАЙЛ УОКЕР – 2,5. В перерыве Гвардиола снял с игры Стоунса, но вполне можно было заменить и медлительного Уокера, противодействия от которого не ощущал Сон. Мэддисон тоже слишком вольготно себя чувствовал рядом с Уокером, что подтвердил второй гол «Тоттенхэма».

МАНУЭЛЬ АКАНДЖИ – 2,5. В общем, все у «Сити» сыграли ниже своих возможностей, защита была как проходной двор. С Аканджи особенно бросился в глаза эпизод в добавленное время. Грилиш обрезал свою команду поперечным пасом, когда пошла атака «Тоттенхэма» на четвёртый гол. Но Аканджи вполне мог сделать движение вперёд и подцепить этот мяч, коль уже передача была сделана ему не прямо в ноги. А Мануэль отскочил от мяча, буквально испугавшись его.

САВИО – 3,5. Есть куда расти. Суетился, чего-то старался, но спешка к положительным плодам не приводила. Два дальних удара в его исполнении оказались невнятными. Где-то мяч слабо пришёл в руки Викарио, где-то был заблокирован. По единоборствам у Савио статистика совсем плохая – только одно выигранное из девяти. Был заменён на 74-й минуте и стал худшим игроком команды по числу потерь владения (14), опередив по этому сомнительному показателю на один пункт Бернарду Силву и на два – Фодена. В плюс Савио всё-таки идёт пара ключевых передач.

ЭРЛИНГ ХОЛАНН – 3,0. Проваливает большие матчи? Есть такое. Участь суперфорварда заключается не только в том, что его восхваляют после забитых голов в победных матчах, но и в том, что его поносят на чём свет стоит, когда он не забивает, а его команда уступает. Нанёс семь ударов, из них только два пришлись в створ. Дело Холанна – конечное (быть наконечником). В перепасовках он традиционно участвует мало – так забивать надо.

Кирилл Иванцов