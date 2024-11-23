Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд

23 Ноября 2024 • 22:34 Комментировать (1)
Манчестер Сити
0:4
Тоттенхэм
окончен

23 ноября «Манчестер Сити» разгромно проиграл у себя дома «Тоттенхэму», пропустив четыре безответных мяча.

Данное поражение стало для «Манчестер Сити» уже пятым подряд с учетом всех турниров. Ранее «горожане» уступили «Тоттенхэму» (1:2), «Борнмуту» (1:2), «Спортингу» (1:4) и «Брайтону» (1:2).

Стоит сказать, что для 53-летнего Гвардиолы пять поражений подряд случилось впервые в тренерской карьере. Напомним, испанский специалист работает тренером с 2007 года. До «Манчестер Сити» он руководил «Барселоной» и «Баварией».

Гвардиола возглавляет английский гранд с 2016 года. На днях он продлил свой контракт до конца сезона-2025/26.

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
23:06
Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма»
22:34
Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд 1
22:26
Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» 6
21:25
«Манчестер Сити» проигрывает «Тоттенхэму» после первого тайма — у «горожан» четыре поражения подряд 2
20:00
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
18:25
Гвардиола: «75% клубов хотят исключения из «Манчестер Сити» из АПЛ» 1
17:23
Фернандиньо: «Я горжусь Родри»
16:45
Холанн: «Четыре поражения подряд – это больно, но мы же не вылетели»
14:32
Канселу назвал Гвардиола одним из лучших защитников в мире
11:15
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: Ориентировочные составы на матч чемпионата Англии
08:03
В «Реале» приняли решение по Родри
07:56
Гвардиола: «Мне нужен лучший Грилиш»
07:14
Названы главные конкуренты «Баварии» в борьбе за Вирца
07:05
Гвардиола: «Иногда я думаю: «О боже, ещё одна игра»
06:44
Кулушевски назвал главные проблемы «Тоттенхэма»
06:04
Холанн поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»
05:30
Гвардиола вспомнил Месси, отвечая на вопрос о потере Родри
05:12
Холанн оценил сезон «Манчестер Сити»
05:03
Гвардиола привёл в пример «Реал», высказываясь о стареющих лидерах «Манчестер Сити»
02:33
Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:37
Постекоглу: «Гвардиола уже точно войдёт в историю как один из великих»
00:14
«Манчестер Сити» подыскивает замену де Брёйне и Гюндогану – назван кандидат
22 Ноября
23:03
Родри: «Я мечтал просто играть на профессиональном уровне»
22:24
Сон назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент
21:55
Слот высказался о продлении контракта Гвардиолы
20:12
Лопетеги отреагировал на продление контракта Гвардиолы
20:08
Постекоглу: «Мы лучше, чем показывают результаты»
18:28
Актуальная ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм АПЛ — 23 ноября 2024
17:10
Важный игрок «Тоттенхэма» пропустит матч АПЛ с «Манчестер Сити»
16:51
Гвардиола назвал условие досрочного ухода из «Манчестер Сити»
16:48
«Из-за погоды»: Гвардиола объяснил, почему подписал контракт с «Манчестер Сити» на два года
16:46
Интересный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм АПЛ — 23 ноября 2024
16:43
Гвардиола высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из АПЛ 1
16:39
Гвардиола: «Приятно, что завтра Родри вернётся»
16:19
Гвардиола: «Проиграть четыре матча подряд может каждый, но только одна команда смогла выиграть четыре АПЛ подряд»
16:04
Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»
15:50
«Манчестер Сити» потерял ещё одного футболиста
12:05
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Тоттенхэм АПЛ — 23 ноября 2024
06:54
Родри видит плюсы в своей травме
06:21
Родри высказался о решении Гвардиолы продлить контракт с «Манчестер Сити»
06:01
Родри рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
05:37
Родри ответил, как отреагирует на звонок «Реала» 1
05:03
Лидер «Аталанты» Эдерсон решил перейти в английский топ-клуб
04:54
Родри: «Снимаю шляпу перед Кроосом»
04:44
«Он станет лучше, когда поймёт»: Родри дал совет Винисиусу 1
01:19
Мареска назвал причину ухода Палмера из «Манчестер Сити»
00:38
Гвардиола: «Я думал, что этот сезон станет последним, но четыре поражения подряд...»
00:18
Гвардиола назвал причину своего успеха в «Манчестер Сити»
21 Ноября
23:56
Гвардиола: «В «Манчестер Сити» у меня есть всё»
23:38
Два топ-клуба АПЛ претендуют на звезду «Ньюкасла» Гимараэса
23:28
Гвардиола объяснил, почему продлил контракт с «Манчестер Сити»
23:20
Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»
19:06
Постекоглу высказался о дисквалификации Бентанкура на семь матчей
05:07
Родри рассказал, как оценивал свои шансы в споре с Винисиусом за «Золотой мяч»
04:49
В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы 1
04:12
Стало известно, в какой топ-клуб предпочитает перейти Вирц 5
03:19
Родри поделился яркими впечатлениями от игры против Месси
02:47
Родри сравнил Роналду и Месси
20 Ноября
15:50
Раскрыта важная деталь из нового контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити» 4
01:34
В «Манчестер Сити» знали, что сохранят Гвардиолу 1
00:55
В «Тоттенхэме» не исключают продажу ключевого игрока
19 Ноября
23:54
Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»
18 Ноября
23:57
В «Манчестер Сити» нашли звёздную замену Уокеру
04:33
«Вест Хэм» нашёл замену Пакета в топ-клубе АПЛ
17 Ноября
07:32
Названы претенденты на звезду «Реал Сосьедада» Кубо
16 Ноября
20:33
Стало известно, останется ли Сон в «Тоттенхэме»
16:33
Гвардиола договорился с «Манчестер Сити» о продлении контракта 1
15 Ноября
18:21
Ковачич: Перерыв пойдёт на пользу «Манчестер Сити»
06:01
Родри – третий по среднему рейтингу в АПЛ в 2024 году, Холанн – лишь десятый
14 Ноября
23:27
Аке объяснил трудности «Манчестер Сити» в матчах с аутсайдерами АПЛ
03:26
Кукурелья объяснил, почему Родри заслужил «Золотой мяч»
01:28
Палмер: «Я не собирался переходить в «Челси», меня уговорили» 1
13 Ноября
22:12
Инсайдер Романо рассказал о планах «Тоттенхэма» по будущему Сона
16:21
«Манчестер Сити» снова потерял Доку
05:18
Грилиш может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб 3
03:14
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
02:51
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
01:49
Два топ-клуба Серии А поспорят за игрока «Тоттенхэма» Дрэгушина
12 Ноября
23:39
Родри назвал самый важный момент в своей карьере
23:04
Агуэро объяснил стабильность «Манчестер Сити» при Гвардиоле 1
22:32
Агуэро оценил шансы «Манчестер Сити» на трофеи
22:01
Родри рассказал, как получил сообщение от игрока «Манчестер Юнайтед» после травмы
17:32
Родри рассказал, почему Мората называл его тупым 1
17:18
Родри ответил, знал ли заранее о победе в голосовании на «Золотой мяч»
15:45
Родри: Когда я пришёл в «Манчестер Сити», Гвардиола собирался уйти через год
15:35
Родри назвал единственного игрока, который способен приблизиться к Месси и Роналду
11 Ноября
21:46
Команда, забивавшая больше всех мячей в текущем сезоне АПЛ, идёт на 10-м месте в таблице
16:31
«Манчестер Сити» решил купить одноклубника Захаряна
05:35
Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий 1
04:50
Гвардиола: «Будет здорово, когда мы снова выиграем» 1
10 Ноября
06:53
«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на игрока с ценником в 40 млн евро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Иппатий
23 Ноября 2024 в 23:02
Молодец! Но еще есть куда стремиться.
Ответить
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде»
Спортивные новости
«Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Ян выиграл у Фигейреду единогласным решением судей Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лестер Лестер
Челси Челси
1
2
5.20 3.90 1.62
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
0
1.26 5.80 9.60
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
4
1.80 3.75 4.00
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
1
2
2.27 3.45 2.95
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
0
0
2.21 3.65 2.90
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
2
1.63 3.85 5.00
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
4
1.47 4.70 5.60
Видео
24.11.24 в 17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ливерпуль Ливерпуль
8.20 5.20 1.32
Видео
24.11.24 в 19:30
Ипсвич Ипсвич
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.00 3.90 1.63
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
22:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд 1
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» потерпел пятое поражение подряд 2
22:14 · Англия. Премьер-лига
​Руни могут лишить звания почётного посла «Манчестер Юнайтед»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Артета провёл 250-й матч на посту главного тренера «Арсенала» 1
21:56 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о ротации в матче с «Ноттингем Форест» 1
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проигрывает «Тоттенхэму» после первого тайма — у «горожан» четыре поражения подряд 2
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» и «Вулверхэмптон» добились побед
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» довольствовалась очком в матче с аутсайдером
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разгромил конкурентов из «Ноттингем Форест»
19:51 · Англия. Премьер-лига
17-летний Нванери впервые в карьере забил в АПЛ
19:18 · Англия. Премьер-лига
Пушечный выстрел Парти удвоил преимущество «Арсенала» над «Ноттингем Форест»
19:11 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос об отсутствии Хаверца в основе «Арсенала»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Фернандес сегодня сыграл хорошо»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о Джексоне
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «75% клубов хотят исключения из «Манчестер Сити» из АПЛ» 1
18:22 · Англия. Премьер-лига
Сака прервал почти месячную голевую засуху
18:15 · Англия. Премьер-лига
Купер после поражения от «Челси» пожаловался на судью 1
17:58 · Англия. Премьер-лига
Фофана прокомментировал победу над «Лестером»
17:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» легко победил в гостях у «Лестера» 3
17:33 · Англия. Премьер-лига
Моуринью нацелился на экс-игрока «Реала»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
17:24 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес лишь в третьем сезоне в АПЛ забил и ассистировал в одном матче
17:23 · Англия. Премьер-лига
Фернандиньо: «Я горжусь Родри»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Варди перед матчем с «Челси» выпил банку энергического напитка
Все новости