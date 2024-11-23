Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд

23 ноября «Манчестер Сити» разгромно проиграл у себя дома «Тоттенхэму», пропустив четыре безответных мяча.

Данное поражение стало для «Манчестер Сити» уже пятым подряд с учетом всех турниров. Ранее «горожане» уступили «Тоттенхэму» (1:2), «Борнмуту» (1:2), «Спортингу» (1:4) и «Брайтону» (1:2).

Стоит сказать, что для 53-летнего Гвардиолы пять поражений подряд случилось впервые в тренерской карьере. Напомним, испанский специалист работает тренером с 2007 года. До «Манчестер Сити» он руководил «Барселоной» и «Баварией».

Гвардиола возглавляет английский гранд с 2016 года. На днях он продлил свой контракт до конца сезона-2025/26.