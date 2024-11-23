Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде»

«Манчестер Сити», проиграв четыре подряд матча, готовился к домашней встрече с «Тоттенхэмом», с которого и началась у команды Гвардиолы в конце октября эта жуткая серия. Тогда «небесно-голубыми» была проиграна схватка со «шпорами» в Кубке лиги. Перед отчётным матчем на поле с «Золотым мячом» выходил для чествования травмированный Родри.

Перерыв на сборные закончился, контракт с Гвардиолой продлился – «Манчестер Сити» имел шанс перевернуть негативную страницу. Пять очков отставания от «Ливерпуля» – это, конечно весомо, но не приговор ещё, тем более экватор Премьер-лиги пока не наступил. Де Брёйне после травмы попал в заявку на матч «Манчестер Сити» – не в основной состав, а на лавку.

Что касается «Тоттенхэма», то в начале текущего сезона он не наводил такого шороху, как в начале прошлого, когда команда Анге Постекоглу неожиданно залидировала в таблице. Сейчас с седьмого по одиннадцатый туры «лилейно-белые» исправно чередовали поражения с победами. По такому графику на «Этихаде» у «Тоттенхэма» должен был получиться выигрыш.

Первая жёлтая карточка была показана уже на восемнадцатой секунде. Фоден устремился к чужим воротам, Биссума уронил его и нарвался на предупреждение. «Манчестер Сити» показал хорошее начало по активности. На пятой минуте Гвардиол по диагонали отдал пас в правую часть чужой штрафной на Холанна, который пробил в ближний, а рикошет от Дэвиса обеспечил уход мяча на угловой.

Ещё момент «Сити»: прострел слева от Савио, удар Холанна в ближний угол – и спасение ногой от Викарио. Впрочем, гола «Тоттенхэма» оставалось ждать уже недолго. На тринадцатой минуте хозяева внезапно получили раскрытие своих ворот. Кулушевски исполнил подачу с правого фланга, и дальний угол результативно замкнул Мэддисон (0:1).

«Шпорам» этого показалось мало. И им действительно этого оказалось мало. Сон с левого фланга шикарно «плюнул» в дальний угол, но Эдерсон в не менее эффектном прыжке вытащил мяч на угловой. «Сити» продолжал трещать в защите, поэтому новый гол гостей уже не стал сюрпризом. Сон сделал пас в район левой штанги – на дубль Мэддисону, прокинувшему мяч в ворота мимо Эдерсона (0:2).

Забей ещё Соланке где-то с линии штрафной на исходе получаса игры – вообще на крупный счёт устроилась бы команда Гвардиолы так рано. Эдерсон там выручил «небесно-голубых». Хозяева бесполезно до конца тайма бились в чужую защиту. Счёт заставлял манкунианцев спешить, но у Савио дальние удары выдавались не лучшим способом подготовленными.

В перерыве Гвардиола заменил Стоунса на Аке, что не уберегло «Сити» от третьего гола в ворота Эдерсона. Контратакой «Тоттенхэм» установил-таки крупную разницу на табло. Кулушевски забросил слева в район дальней штанги, а там мяч подхватил Соланке и выкатил на Порро, поразившего дальний угол (0:3). Гвардиоле только и оставалось, что закрывать лицо рукой.

Холанн имел три возможности запустить камбэк своей команды, но пробил ногой в перекладину, головой выше и ещё ногой не пробил мяч сквозь Викарио. У его партнёров мяч тоже не шёл в гостевые ворота. Гвардиол ударил после прострела – лондонцев на ленточке спас не Викарио, но Порро. «Тоттенхэм» в контратаке угрожал четвёртым голом, однако Кулушевски не переиграл Эдерсона.

Гвардиола выпустил де Брёйне, выпустил Грилиша, но так и остался «ноль» в графе пропущенных мячей у «МС». Отчаянный удар Гвардиола пришёлся выше створа. В контратаке Соланке попал в штангу, иначе б 0:4 стало. Так 0:4 и стало, только позже, в добавленное время. Вернер прострелил слева на Джонсона, тот замкнул в пустые.

Пятое поражение подряд у «Манчестер Сити», второе на этом отрезке именно от «Тоттенхэма». Если «Ливерпуль» выиграет в воскресенье у «Саутгемптона», то оторвётся от второй строчки АПЛ на восемь баллов. Вовремя продлён был контракт с Пепом?

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Кирилл Иванцов