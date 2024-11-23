«Манчестер Сити» потерпел пятое поражение подряд

Сегодня, 23 ноября, «Манчестер Сити» проиграл у себя дома «Тоттенхэму». Встреча 12-го тура Английской премьер-лиги завершилась со счётом 0:4.

Удивительно, но данное поражение стало для «Манчестер Сити» уже пятым подряд. Такого еще не случалось с горожанами под руководством Хосепа Гвардиолы.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» потерпел четыре выездных поражения от «Тоттенхэма» (1:2), «Борнмута» (1:2), «Спортинга» (1:4) и «Брайтона» (1:2).

На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 23 очка после 12 игр.

26 ноября «Манчестер Сити» примет «Фейеноорд» в рамках пятого тура Лиги чемпионов, начало — в 23:00 по мск.