​Руни могут лишить звания почётного посла «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» взяло курс на всяческую экономию средств, а потому отказывается от всего, что можно назвать излишеством. Уже более 250 сотрудников клуба получили уведомления о том, что им предстоит расстаться с работой в «Манчестер Юнайтед». Как надеются в INEOS, это позволит сэкономить 50 миллионов фунтов стерлингов.

Но не только - недавно стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расстался с Алексом Фергюсоном, который больше не является почётным амбассадором клуба. Теперь то же самое может произойти с Уэйном Руни, легендарным в прошлом нападающим «Манчестер Юнайтед», который выступал за клуб с 2004 по 2017 год. Официально об этом ещё не объявлено, но, как сообщает derbyderbyderby.it, решение уже принято.