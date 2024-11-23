Артета провёл 250-й матч на посту главного тренера «Арсенала»

Матч с «Ноттингем Форест» (3:0) стал 250-м для Микеля Артеты на посту главного тренера лондонского клуба.

«Сегодня прекрасный день, особенно для меня. 250 – это огромная цифра, для меня огромная честь находиться здесь», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

Испанский специалист возглавил «Арсенал» в декабре 2019-го года, под его руководством «канониры» однажды становились обладателем Кубка Англии и дважды выигрывали Суперкубок Англии.

«Арсенал» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своём активе 22 очка после 12 туров, а отставание от лидера составляет 6 зачётных баллов.